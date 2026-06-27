昨夜、山口県平生町で土砂崩れが発生し、住宅1棟が巻きこまれました。この家に住む3人が重軽傷を負い、70代の男性の行方が分からなくなっています。きょうは午前6時半から消防や警察、また災害派遣要請で出動した自衛隊など、およそ80人態勢で捜索が続いています。当時はレベル2土砂災害注意報が発表されていました。