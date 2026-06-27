和歌山県串本町からお伝えします。朝から本降りの雨が続いていて、風の影響で雨が様々な方向から吹きつけています。午前9時半ごろは、観光地の橋杭岩も視界が悪くなるほど大粒の雨が降り、すぐに全身がぬれてしまう状況でした。太平洋は午前11時ごろから波が少し立ってきました。台風7号は昼過ぎに和歌山県に最も接近する見込みです。近畿地方は、夕方にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る予報で、気象台は昼過ぎにかけ