■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド日本 3ー2 イラン（日本時間27日、フランス）【写真を見る】『フルセット芸人』元日本代表の山村宏太さん「僕が話すと…」次戦アメリカは“データ合戦に”【ネーションズリーグ】ネーションズリーグの男子予選ラウンドで、男子日本代表（世界ランク5位）はイラン（同17位）に、セットカウント3−2（25ー19、25ー19、20ー25、23ー25、15ー12）で勝利し、開幕6連勝とした。