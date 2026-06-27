土砂崩れのあった現場＝２７日、藤沢市梅雨前線や台風８号の影響で２７日午前７時半ごろ、神奈川県藤沢市白旗の住宅街で「住宅裏ののり面が一部崩れている」と近隣住民から藤沢北署に通報があった。署によると、のり面が高さ約１０メートル、幅約５メートルにわたって崩れ、土砂が空き地に流れ込んだとみられる。けが人はいなかった。