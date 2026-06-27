☆オリックス―楽天（１８：００・ほっともっと神戸）オリックス＝エスピノーザ、楽天＝岸楽天は吉井新監督が就任後、●●○○○と現在３連勝中。２７日はここまで４勝３敗のオリックスと対戦する。パ・リーグ５球団の中では唯一の勝ち越しカードで４連勝を狙う。マッカスカーは最近５試合に全て４番打者を務め１、１、１、２、２安打。全試合に安打して１９打数７安打の打率・３６８、２本塁打に８打点の好成績だ。吉井監督の