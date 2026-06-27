台風8号は温帯低気圧に変わり、陸地から遠ざかっていますが、27日午後は、台風7号が東日本の太平洋側に接近する見込みです。関東甲信から東海では雨が強まる見込みで、土砂災害に厳重な警戒が必要です。昼すぎに台風7号が最接近する、本州最南端の和歌山・串本町から中継です。雨は朝から断続的に降り続いていて、今も大粒の雨が勢いよく打ちつけています。そして、風も徐々に強くなってきました。海を見ると、白波が立っている様