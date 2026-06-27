タレントの梅宮アンナ（53）が27日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。プライベートショットを披露した。梅宮は「京都ママとよっちゃんと」とつづり、82歳になった母・クラウディアさんと、昨年5月に電撃再婚したアートディレクターの世継恭規（よつぎ・やすのり）氏とのショットを投稿した。梅宮は24年7月、右の乳房に乳がんの一種である「浸潤性小葉がん」が見つかったことを公表。同11月に右胸の全摘出手術を受