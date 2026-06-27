今週開催される夏の福島最初の重賞、3歳限定ハンデ重賞・ラジオNIKKEI賞・G3（以下、ラジオNIKKEI賞）は、毎年のように人気通りには決まらない難解なレースとして知られる。そんなレースだからこそ、そして荒れがちな夏競馬だからこそ、今週からは少し違った視点から楽しんでみたい。それは、騎手だ。今週は、福島にゆかりがあり、福島で強さを見せるベテランジョッキーを紹介しよう。福島を知り尽くした“地元の名手” 田辺裕信騎