26日夜、山梨県で震度6弱を観測する地震があり、これまでに17人がけがをしました。26日午後10時29分頃、山梨県東部・富士五湖を震源とするマグニチュード5.6の地震があり、震度6弱を山梨県富士河口湖町、震度5弱以下を東北地方から中国地方までの広い範囲で観測しました。これまでに山梨県で8人、東京都で6人、神奈川県で2人、静岡県で1人がけがをしました。気象庁によりますと、震源の近くには富士山がありますが、異常は確認され