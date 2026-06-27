イースター航空は、日韓線を対象としたセールを6月24日午前10時から30日まで開催している。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。諸税と燃油サーチャージ、受託手荷物は含まれていない。搭乗期間は6月24日から7月31日まで。なお、大阪/関西・熊本・福岡〜釜山線は燃油サーチャージがゼロとなる。・ソウル/仁川行き大阪/関西（100円）、福岡（300円）、徳島（1,000円）、沖縄/那覇（1,900円）、東京/成田（2,000円）・釜山行き沖縄/