今月25日から受け付けが始まった最大5500円相当がもらえる「どうみんポイント」の事業でオンライン申請の際にエラーがでる不具合が発生しおよそ1万2千人に影響が出ました。（道の謝罪会見）「ご心配ご迷惑をおかけしたことをおわび申し上げます」25日から受け付けが始まった「どうみんポイント」は1世帯あたり最大5500円分のポイントがもらえる道の物価高対策です。道によりますとアプリでの申請の際送付されたはがきのQRコ&