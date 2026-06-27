札幌の初夏の風物詩「花フェスタ」が、きょうから大通公園で始まりました。さっそく、多くの人で賑わいを見せています。大通公園で開幕した「花フェスタ」は初夏の札幌を彩るイベントで、去年は18万人以上が訪れています。さっそく多くの人たちが花の写真を撮るなど楽しんでいました。（訪れた人）「楽しみにしていたフェスティバルです」「これだけいっぺんに色んな花が見られる機会もないので」花や園芸グッズなどの販売のほか、