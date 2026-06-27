◆米男子プロゴルフツアートラベラーズ選手権第２日（２６日、コネティカット州ＴＰＣリバーハイランズ＝６８４４ヤード、パー７０）第２ラウンドが行われ、２０位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は６バーディー、３ボギーの６７で回り、通算６アンダー。首位と１０打差の２７位となった。３２位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は２バーディー、２ボギーの７０で２アンダーの５５位。２位でスタートしたスコッテ