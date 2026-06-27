商業施設のゆめマートなどを展開するイズミグループが25日、熊本県内の子ども食堂を支援する団体に寄付金を贈りました。贈呈式では「県こども食堂応援ネット」など3団体に合わせて66万円が贈られました。 イズミグループは食品のオリジナルブランド「zehi」の売り上げの一部を2023年から子ども食堂を支援する全国の団体に寄付しています。寄付を受けた3団体は、ゆめマート熊本の山野正道社長に感謝状