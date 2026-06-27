ウルグアイ―スペイン前半、先制ゴールを決めるスペインのバエナ（右端）＝グアダラハラ（ゲッティ＝共同）スペインが主導権を握り、前半のリードを守り切った。42分に攻撃参加したリョレンテの右クロスからバエナが決めて先制。相手の守備を崩す場面は少なかったが、ボールを保持して危なげなく試合を進めた。ウルグアイは寄せの速い守備で自由を与えなかったが攻め手が少なく、GKムスレラがバウンドしたシュートを後逸した失