能登半島地震による火災で甚大な被害を受けた輪島市の「朝市通り」周辺では27日から建物の再建が始まりました。能登半島地震で大規模な火災に見舞われ、約240棟の建物が焼失した輪島市の朝市通り。現在は市の復興まちづくり計画による道路などのインフラ整備が行われまちの復興が着々と進められています。そんな中、27日は朝市通り周辺では初めての建物再建となる住宅の地鎮祭が行われました。■住宅の施工主「やっぱりあの賑わい