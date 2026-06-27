シニア世代を対象にしたAIとの付き合い方を学ぶ講座が26日に金沢市内で開かれました。この講座は、シニア世代向けの女性誌を発行する「ハルメク」が県内で初めて開いたもので、26日は約20人が参加しました。ウェブコンテンツなどを制作する「都恋堂」の社員が講師を務め、質問を入力すれば会話形式で回答が返ってくる「チャットGPT」などの使い方が説明されました。その後、参加者らは、「冷蔵庫にある食材でどのような料理ができ