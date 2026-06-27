【モデルプレス＝2026/06/27】女優の足立梨花が6月26日、自身のInstagramを更新。結婚3周年であることを報告し、ウエディングフォトを公開した。【写真】33歳女優「絵になる」結婚3周年のアーティスト夫との結婚式ショット公開◆足立梨花、夫・TATSUとのウエディングフォト公開足立は「今日で結婚3年。2026.6.26 朝からワールドカップ見たりほのぼのしてます笑」とつづり、夫で手話パフォーマンスユニット・HANDSIGNのTATSUとの2シ