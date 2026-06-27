福岡県田川市で26日、住宅の敷地の一部が陥没し、周辺の住民が避難しました。■宗吉信幸カメラマン「現場では建物が陥没し電柱も沈んでいるように見えます」26日午後6時20分ごろ、福岡県田川市位登で「道路が陥没している」と住民から警察に通報がありました。家の敷地内で縦9メートル、横6メートルにわたって地面が陥没していました。穴の深さは約5メートルあり、電柱や車庫の一部とバイク1台が落ちたという