NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが6月26日、自身のブログを更新。カニューレ交換後の違和感について綴りました。 【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さんカニューレ交換後の違和感を明かす「ど〜も私の対応が落ちているようでしっくり収まらない感じです♪」【ニャンちゅう】津久井さんは月に1度のカニュ