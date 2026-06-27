県内は各地で雲が広がっていて雨が降っている所があります。この後も湿気が多くじめじめとした1日となりそうです。きょうの県内は湿った空気が流れ込み広い範囲で雲に覆われています。午前11時までの最高気温は魚津市で23度ちょうど、富山市で22.8度などとなっています。富山市の富岩運河環水公園ではランニングなど運動する人の姿が見られました。日中の予想最高気温は富山市で25度、高岡市伏木で24度となっています。このあとも