習近平国家主席は6月26日、ベネズエラで強い地震が発生したことを受け、デルシー・ロドリゲス大統領代行にお見舞いの電報を送りました。習主席は、「ベネズエラで強い地震が発生し、多くの死傷者と甚大な物的被害をもたらしたとの報に接し、深く心を痛めている。中国政府と中国人民を代表して、犠牲者に深い哀悼の意を表するとともに、遺族および負傷者に心よりお見舞いを申し上げる」と述べた上で、中国がベネズエラに災害救援お