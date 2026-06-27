俳優の柏木由紀子（78）が24日、自身のインスタグラムを更新。「ZARA」アイテムを使ったモノトーンコーデを披露した。【動画】「シンプルな組み合わせこそ小物やシルエットを大切に」柏木由紀子が披露した“ZARAコーデ”柏木は「やっぱり白シャツは万能。シンプルな組み合わせほど小物やシルエットを大切に」と自身のファッションへのこだわりを明かし、「#ZARAコーデ」「#シンプルコーデ」のハッシュタグを添えて私服のオフシ