◇MLBレンジャーズ 5ｰ4 ブルージェイズ(日本時間27日、ロジャース・センター)ブルージェイズの岡本和真選手が8回に反撃の19号2ランを放つ活躍を披露。チームは岡本選手の一発で終盤に1点差まで詰め寄りましたが、その後は得点を奪えず接戦を落としました。岡本選手はこの試合、4番・サードで先発出場。チームは序盤に5点を奪われる苦しい展開となりますが、8回にようやく反撃します。3番ウラジーミル・ゲレーロJr.選手が1死2、