落語家の月亭方正（58）が23日、自身のインスタグラムを更新。「長男と長女の作品」と書き出し、子どもたちが描いた“アート作品”をそれぞれ紹介し、反響を呼んでいる。【写真】「色彩能力が素晴らしい！」月亭方正が公開した長男＆長女が描いた“アート作品”どちらもカラフルな色使いが目を引く作品。方正は「僕とアヤは全く絵の才能がないのになんか凄いなと思って 親バカというやつかな〜」（※アヤは妻のこと）と、子ど