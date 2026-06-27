女子テニスの元世界ランキング１位で、「ロシアの妖精」と人気を集めたマリア・シャラポワさんの最新姿に注目が集まっている。２６日までにインスタグラムでと「Ｉｔｗａｓｓｏｍａｇｉｃａｌｉｎｔｈｅｗｉｎｔｅｒ，ｗｅｈａｄｔｏｃｏｍｅｂａｃｋｉｎｔｈｅｓｕｍｍｅｒ」と投稿。サングラスをかけ、胸元が開いた水着てプールに入る姿や山に登る様子などをアップした。この投稿には「なんて