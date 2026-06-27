片足立ちで靴下がはけますか！？ 骨、関節、筋肉と神経などの老化は連動して進行する ロコモは40代から始まります。 ロコモは骨や関節、筋肉や神経など、人が動くためにはたらく器官に問題が生じて、立つ、歩くなどの運動が難しくなり、進行すると介護が必要になってしまう可能性が高い状態のことです。 痛みや腰か