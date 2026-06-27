首長選で苦戦する自民党は首都・東京で3連敗を喫するのか。杉並区長選（28日投票、29日開票）は、27日がラストサタデー。再選を狙う現職の岸本聡子区長（51）、自民が推薦する元区議の大和田伸氏（45）、返り咲きを狙う前区長の田中良氏（65）を軸に4人が争っている。【もっと読む】東京都内の選挙で自民また手痛い負け…「リベラル一掃を」と鼻息荒かった杉並区長選も暗い先行き大和田氏を支援するのは、国会前デモを「ごっこ