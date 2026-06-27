肩こりを解消したい人におすすめの筋トレとは アップライトロウ 【動作のポイント】■吊り上げる動作で息を吸い、戻す動作で息を吐く 【実施の目安】●10回×2セット(吊り上げる動作、戻す動作ともに3秒の一定間隔) 【1】開始姿勢立位でチューブの中央を足で固定し、腕を下ろした状態で両手でチューブの両端を持ち