気象台は、27日午前11時34分に、レベル４土砂災害危険警報を銚子市に発表しました。北東部では、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■千葉市●レベル２土砂災害注意報■銚子市●レベル４土砂災害危険警報【発表】■市川市●レベル２土砂災害注意報■船橋市●レベル２土砂災害注意報■館山市●レベル２土砂災害注意報■木更津市●レベル２土砂災害注意報■松戸市●レベル２土砂災害注意報■野田市●レベ