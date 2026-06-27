皇族数の確保などに向けた皇室典範の改正をめぐり、木原官房長官は26日、養子に迎えた旧宮家の男系男子に男の子が生まれた場合、その男の子は皇位継承資格を持つことになるとの認識を示しました。政府がまとめた皇室典範の改正案では、皇族数の確保に向け、▼女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つとしたほか、▼旧宮家の15歳以上の男系男子で配偶者と子どもがいない人に限り養子とすることが出来るなどとしています。このうち「養子