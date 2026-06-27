■FIFAワールドカップ2026グループHウルグアイ 0−1 スペイン（日本時間27日、エスタディオ・グアダラハラ）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦決勝トーナメント進出をかけ、グループH首位のスペイン（FIFAランク2位）が2位のウルグアイ（同16位）と直接対決。1ー0で勝利し、グループ首位で決勝トーナメント進出を決めた。ともに優勝経験国同士の一戦。前半、両チームともに果敢にゴ