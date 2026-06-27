[6.26 W杯H組第3節 ウルグアイ - スペイン]スペイン代表対ウルグアイ代表の注目対決は前半42分、一時10人になっていたスペインがMFアレックス・バエナのゴールで先制した。0-0で試合が進むなか、スペインのFWミケル・オヤルサバルが倒れ込んだためプレーが中断した。これにより、新競技規則に基づいてオヤルサバルはプレー再開から60秒間ピッチ外で待機することを強いられた。一時的に10人となったスペインだったが60秒が経