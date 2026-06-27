ブルージェイズの岡本和真内野手は26日（日本時間27日）、本拠地ロジャーズセンターでのレンジャーズ戦に「4番三塁」で先発出場。8回裏の第4打席に2試合連続の19号2ランを放った。この日は4打数2安打2打点の活躍で、チーム二冠王をキープ。OPSも.805まで上昇し、中心打者として目覚ましい活躍を見せ始めた。試合はブルージェイズが4－5で惜しくも敗れている。 ■「滞空時間6.1