27日午前7時20分頃、長崎市茂里町の国道206号で、長崎駅方面から浦上駅方面に向けて走行中の普通乗用車が、長崎電気軌道の中央分離帯に衝突しました。 運転していた50代の女性にけがはありませんでした。 現場は ほぼ直線の道路で近くに長崎電気軌道の「茂里町電停」がありますが、電停や路面電車への接触もありませんでした。 警察によりますと女性は「体調不良で道をそれてしまった」という趣旨の説明をしているということ