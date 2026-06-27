7月4日（土）午前10時30分から午前11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎■世界中を飛び回り植物をハント！プラントハンターの神とは一体！？世界中から植物を集め、大阪・関西万博の植栽も手がけた「プラントハンターの神・西畠清順さん」に密着！神・西畠さんの元には、イギリスのウィリアム王子や、フランス料理界の大御所・三國清三シェフなど、ビッグネームたちからも依頼が！広さ6000坪！西畠さんの農場で貴重な植物が