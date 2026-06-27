◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルトー中日(27日、神宮球場)神宮球場で行われる予定だったヤクルト対中日の試合の中止が発表されました。同カードは初戦が行われる予定だった前日の試合も降雨の影響で中止となっており、2試合続けての中止となりました。台風が接近しており、すでに同日予定されていたロッテ対ソフトバンク戦（ZOZOマリン）と、DeNA対巨人戦（横浜スタジアム）の試合も中止が発表済み。これで同日3試合目の中止発表とな