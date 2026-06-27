台風8号は温帯低気圧に変わり、陸地から遠ざかっていますが、27日午後は、台風7号が東日本の太平洋側に接近する見込みです。関東甲信から東海では雨が強まる見込みで、土砂災害に厳重な警戒が必要です。台風7号は現在、四国の南の海上を北東に進んでいて、夕方から夜にかけて、東日本の太平洋側にかなり接近する見込みです。台風の接近に伴い、午後は東日本の太平洋側を中心に雨が強まり、激しい雨や非常に激しい雨が降る所がある