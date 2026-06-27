◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２７日・横浜スタジアム）巨人は午後６時１５分からＤｅＮＡ戦を予定していたが、台風接近のため中止と発表された。巨人にとって今季５度目かつ３試合連続中止。２４日から４日連続試合なしとなった。前日２６日の同戦は雨天中止。先発が予告されていた竹丸はこの日プロ初のスライド登板する予定だったが、２日連続で試合が流れる形となった。今季はここまで６８試合を終え、３６勝３