◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―中日（２７日・神宮）＝雨天中止＝ヤクルトは２７日午後６時試合開始予定だった中日戦（神宮）の中止を発表した。台風接近による悪天候が予想されるためで、振替試合の日時は未定。２４、２５日の阪神戦（甲子園）、２６日の中日戦（神宮）に次いで、４日連続の中止となった。最近では２４年のＤｅＮＡが８月２９日の阪神戦（横浜）、同３０日〜９月１日の中日戦（バンテリンＤ）が台風の影響