得点王争いは日本時間26日終了時点で5ゴールのメッシ（アルゼンチン）が単独1位。4ゴールで並んだエムバぺ（フランス）、ビニシウス（ブラジル）、ハーランド（ノルウェー）を加えた4人の実力派ストライカーが争うともっぱらだった。しかし、ここに＜伏兵＞が割り込んできた。左右両足利きのフランス異能FWデンベレ（29）が、一気に得点王争いの主役を演じそうな気配なのである。【もっと読む】故・釜本邦茂さんと主治医の物語…