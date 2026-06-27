シード復活を目指す今季の渋野日向子（27）。短すぎるコースでバーディー合戦…これで「プロゴルファー日本一」を名乗れるのかシーズン序盤から予選落ちが続き、決勝ラウンドへ進んでも上位争いとは無縁だった。ところが、3週前の全米女子オープンでは2日目まで首位争いを演じ、今季ベストの17位で復調を印象づけると、次戦のダブルス戦も勝みなみ（27）とのペアで5位でフィニッシュ。「上り調子に入ったか」と思いきや、直