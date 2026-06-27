6月19日に発売された北村滋元国家安全保障局長（69）の新刊『見えない戦争インテリジェンス・勢力圏・経済安全保障の地政学』（文春新書）が話題沸騰中だ。発売即重版がかかり、紀伊國屋書店新宿本店（新書部門＝6/15〜6/21）、紀伊國屋書店梅田本店（新書部門＝6/15〜6/21）などで1位を獲得。著者の北村氏が「週刊文春」の取材に応じ、ビジネスの現場における“見えない領域”の重要性について語った。記事の一部を抜粋して公