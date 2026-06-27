■FIFAワールドカップ2026グループHカーボベルデ 0−0 サウジアラビア（日本時間27日、ヒューストン・スタジアム）【Ｗ杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦今大会の“ダークホース”カーボベルデ（FIFAランク67位）が32年ぶりの決勝トーナメント進出を目指すサウジアラビア（同61位）と0ー0で引き分け。勝ち点を「3」にしたカーボベルデがグループ2位で初の決勝トーナメント進出という快