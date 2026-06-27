気象台は、27日午前11時21分に、レベル３土砂災害警報を大島町、利島村、新島村に発表しました。伊豆諸島北部では、土砂災害に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■大島町●レベル３土砂災害警報【発表】■利島村●レベル３土砂災害警報【発表】■新島村●レベル３土砂災害警報【発表】■神津島村●レベル２土砂災害注意報■三宅村●レベル２土砂災害注意報■御蔵島村●レベル２土砂災害注意報