今年4月、岡山県和気町の空き地からトラクター1台を盗んだ疑いで、美作市の男が再逮捕されました。 窃盗の容疑で逮捕されたのは、美作市の廃品回収業の男（72）です。警察によりますと男は、今年4月上旬ごろから中旬ごろまでの間に、和気町の無職の男性（71）が管理する空き地から、この男性が所有する農業用のトラクター1台（時価10万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 警察では今月（6月）16日、男を同様の