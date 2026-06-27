台風7号はこの時間、岡山・香川に最も近づいているとみられます。周辺の温かく湿った空気と停滞する梅雨前線の影響で、大気の状態が非常に不安定となっています。 【写真を見る】【台風7号】昼前から昼過ぎにかけ香川・岡山に最接近 土砂災害に注意 交通機関にも影響 気象台によりますと、今月24日の降り始めからけさまでの総降水量は多度津で204．5ミリ綾川町滝宮で179ミリ高松で167．5ミリなどとなっていてます。観音寺市には