初めての場所へ行くためにタクシーに乗ったけど、目的地が見当たらない。【予想外のひとこと】運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、私が言われた言葉タクシーの運転手は親切にその場所を探し回ってくれて......。＜Sさんからのおたより＞10年ほど前のことだったと思います。広島でのソフトテニスの大会に出場する次男に帯同した帰途、数年前に亡くなった祖母のお墓参りをしたいと考えていたので岡山駅