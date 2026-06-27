台風7号が関東に接近中です。27日午後は雨が強まる見込みで、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。■午後の天気各地とも断続的に雨が降るでしょう。昼過ぎからは、雷を伴い非常に激しく降る所がありそうです。また、沿岸部を中心に風が強まる見込みで、強風や高波にも注意してください。日中の最高気温は24℃から29℃くらいで、蒸し暑く感じられそうです。■週間予報28日以降はスッキリしない曇