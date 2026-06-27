6月25日、大雨の影響で岡山県総社（そうじゃ）市に避難指示が発令される中、ある企業の“神対応”がネット上で大きな注目を集めた。【写真】総社市に「そっと」届いたヤマザキパン、過去にも同様のポストが避難者に届けられたパン事の発端は、総社市の片岡聡一市長（66）が自身のXに投稿した1枚の写真。そこには、複数種類のパンが詰まったケースがうず高く何重にも積み上げられた光景とともに、こんな感謝の言葉が添えられて